Iachini: “Vlahovic? Il presidente è ambizioso. Parlerà con lui per andare avanti insieme”

In conferenza stampa, l’allenatore della Fiorentina Beppe Iachini, ha parlato di questa volata salvezza, ma anche di Dusan Vlahovic. Giocatore determinante, ma che la Fiorentina dovrà resistere alle lusinghe di mercato per tenersi stretto l’attaccante serbo: “C’è una proprietà che vuole far bene con un presidente che vuole bene al ragazzo e che è ambizioso. Ci sarà modo per parlare con il ragazzo. Lui deve pensare alle partite e sta lavorando con convinzione e con la voglia di migliorarsi. Dobbiamo rimanere concentrare su quello che è la gara e partita per partita, poi sarà il presidente e la società a portare avanti un colloquio per andare avanti insieme“.

Sulla volata salvezza: “Se le prossime due sono partite decisive? Sono partite importanti ma non determinanti. Abbiamo un calendario difficile ma dobbiamo affrontare tutti. Io sono concentrato a gestire una partita per volta e a cercare il prima possibile di migliorare il processo per ritrovare compattezza. Siamo chiamati velocemente ad affrontare una gara per volta con l’attenzione che merita, considerando tutti i ragazzi titolari e con la pretesa che tutti diano il massimo sempre. Berardi? E’ un grande giocatore, l’ho allenato ed è un ragazzo straordinario. Tutti pensano che possa ancora crescere ma è ancora giovane, forse ci si aspettano troppe cose. Sta crescendo molto e può dare molto anche alla Nazionale. Se non è andato via è perché la società l’ha riconosciuto come una bandiera e non se n’è privato facilmente pur avendo grande mercato”.

Foto: Twitter Fiorentina