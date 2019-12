Iachini vecchio cuore viola. Domani la presentazione

Beppe Iachini e la Fiorentina nuovamente insieme. La Viola è pronta a ripartire per scacciare via i fantasmi e dare una sterzata netta alla finora opaca stagione. Iachini rappresenta il profilo ideale, in questo momento, per guidare Pezzella e compagni. La Fiorentina si trova in una situazione di classifica difficile, situazione che Iachini conosce bene grazie alla sua enorme esperienza e, per questo, saprà quali corde toccare per rimettere in carreggiata una squadra sicuramente costruita per ben altri obiettivi. Iachini, vecchio cuore viola, da calciatore ha già lasciato dei bellissimi ricordi nella mente dei tifosi, in particolar modo dopo la vittoria del campionato di B nella stagione 1993-1994. Ora, nelle vesti di allenatore, intende fare altrettanto per ripagare la fiducia di Rocco Commisso. Domani, alle 16:30 e allo stadio “Franchi”, è in programma la presentazione.

