Iachini: “Una preparazione anormale. Chiesa? Ad oggi è qui con la testa e il cuore”

Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Torino. Queste le prime dichiarazioni del tecnico Viola: “Vorrei fare un saluto prima, un ricordo affettuoso per Alessandro Rialti, uomo dal grande spessore umano e grande professionista. Questa ripartenza non è molto diversa da come ci siamo salutati. Non è stata una preparazione normale come gli altri anni. I giorni di stacco fra lo scorso campionato e l’inizio è stato molto breve. La necessità è stata quella di poter accorciare i tempi per lavorare al meglio. Vogliamo ripartire nel migliore dei modi e da come abbiamo finito. Con lo stesso approccio e piglio ma non sappiamo come ritroveremo la squadra. Affrontiamo una squadra organizzata e con giocatori importanti. Belotti? Ha esordito a 18 anni in A, è un pericolo in più per noi ma io ho i miei attaccanti. Ribery per noi è molto importante e non ci sono dubbi. Stiamo cercando di gestirlo al meglio perché ha una certa età e dobbiamo fare il massimo per portarlo sempre al top. Chiesa? Finché indossa la maglia della Fiorentina è qua e deve lottare per tutta la gara per il bene di tutti. Io sono concentrato sul fatto che possa restare perché non ho segnali diversi. Il mercato è figlio di tante sorprese, ma quello che accadrà lo decideranno Commisso e Chiesa. Federico è qui con la testa e con il cuore. Non voglio penalizzare nessuno nominando qualcuno però Bonaventura e Borja fanno parte di una scelta tecnica precisa. Castrovilli? Ha una responsabilità ma deve fare ciò che sa. Ha grossi margini di miglioramento e per crescere ancora deve aggiungere alle sue prestazioni, qualche gol.”

Foto: twitter Fiorentina