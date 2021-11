Iachini torna in B: alle spalle quattro trionfi

Quella di oggi è stata la giornata di Beppe Iachini, diventato ufficialmente il nuovo allenatore del Parma dopo l’esonero di Maresca. Una notizia che vi abbiamo raccontato passo dopo passo. Gli emiliani hanno deciso quindi di puntare su un fuoriclasse della serie cadetta che alle spalle ha quattro trionfi con Chievo, Brescia, Sampdoria e Palermo. Il tecnico marchigiano, dopo l’ultima esperienza sulla panchina della Fiorentina, ha avuto nelle scorse settimane diversi contatti con la Samp che poi ha deciso di dare fiducia a D’Aversa. Ora Iachini cercherà di risollevare il Parma attualmente in tredicesima posizione con 17 punti e concretizzare una risalita degna di un allenatore che sa perfettamente come riuscirci in Serie B.

FOTO: Sito Fiorentina