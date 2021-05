Iachini sul futuro di Vlahovic: “Il presidente Commisso ha la forza e la potenzialità di tenere giocatori come lui”

Beppe Iachini, nel corso della conferenza pre Crotone-Fiorentina, si è soffermato anche sul futuro della squadra viola. “Il presidente Commisso ha la forza e la potenzialità per poter dare continuità a questi tipi di giocatori come Vlahovic. Deciderà chi siederà sulla panchina viola e il prossimo anno ma dipenderà anche dalla volontà del giocatore. Tante volte le società si rapportano anche a quello che è oggi il mercato. Non posso dire io cosa potrà accadere, per il bene comune mi auguro che possano trovare un accordo. Chi resta deve avere la convinzione di lottare per questa maglia”.

FOTO: Twitter Fiorentina