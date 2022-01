Iachini: “Simy ci da una possibilità in più in avanti ma dobbiamo valorizzare i giovani già in rosa”

Il tecnico del Parma Giuseppe Iachini ha così parlato in conferenza stampa: “Abbiamo giovani veramente interessanti: io ho allenato Dybala, Belotti, Icardi, Vlahovic, quando erano giovani promesse. Noi abbiamo giocatori a livello tecnico che hanno margini importanti, questo progetto può portarti a raccogliere più avanti ma serve un lavoro di tattica individuale lungo, nei tempi di gioco con la squadra, nei momenti, serve esperienza per lavorare insieme, essere lucidi nei momenti giusti. Simy ci dà più possibilità, ma contano anche i ragazzi che sono qua, dobbiamo dargli modo di crescere e migliorare e quindi gli chiediamo allenamenti intensivi, per insistere sulla loro crescita. Tutti i moduli sono giusti se i giocatori hanno le caratteristiche giuste e sono individualmente di alto profilo. Il Parma sta facendo un lavoro di valorizzazione, non dimentichiamolo, io vedo giocatori di prospettiva”.

FOTO: sito fiorentina