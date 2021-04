Iachini: “Siamo stati sfortunati negli episodi. Vlahovic? Cresce a vista d’occhio”

Il tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini, ha commentato la sconfitta contro l’Atalanta ai microfoni di Sky Sport.

Queste le sue parole: “Nelle singole situazioni non siamo stati fortunati, ma la squadra voleva fare una grande partita. Siamo rientrati in campo con lo spirito giusto, aggredendo alti e rischiando poco. Dopo il due a due c’era la sensazione di poterla vincere, poi c’è stato l’episodio del rigore. C’è rammarico, perché in quel momento la squadra era pronta e stavamo cercando di trovare il gol della vittoria”.

Che Vlahovic ha ritrovato?

“Sta crescendo, anche l’anno scorso fece sei o sette gol importanti. Sapevamo avesse margini di grande crescita. Senza la preparazione estiva, essendo un giocatore di stazza, ha fatto qualche partita in meno all’inizio. Ma è cresciuto tanto, confidiamo molto in lui come in tutti gli attaccanti”.

Sulla corsa salvezza: “Abbiamo finito lo scorso campionato con la miglior difesa. Dobbiamo ritrovare quella solidità che ci diede compattezza, equilibrio, e possibilità di segnare gol e tradurli in punti. Stiamo lavorando su questo, nel calcio devi far gol e non devi prenderlo. Su questo stiamo insistendo, perché abbiamo margini per migliorare”.

Foto: Sito Fiorentina