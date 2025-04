Iachini-Samp, ore calde (e il retroscena su Mancini). Salernitana ai dettagli con Marino

Beppe Iachini, solo Samp: esattamente come anticipato nella giornata di ieri quando il tecnico ex marchigiano veniva dato in pole per la Salernitana. Proprio no, trattativa mai entrata nel vivo. Esattamente come Roberto Mancini è sempre stato una suggestione, senza alcun tipo di sviluppo e di concretezza, almeno per la panchina. Possiamo raccontare un retroscena: più volte in contatto con il club del suo cuore, è stato Mancini a indicare proprio Iachini (marchigiano doc come lui) considerato il feeling con la gente blucerchiata e la conoscenza del campionato di B. Sempre prive di sostanza le voci su un utilizzo da allenatore, tuttavia Mancini si è messo a disposizione per un ruolo di consulenza e di collaborazione, considerato il suo rapporto con Iachini… La Samp e Iachini stanno parlando (da ieri), nelle prossime ore cercheranno di definire gli accordi. La Salernitana non aveva chance per Iachini o per Ballardini, come anticipato già ieri, non restava che Marino per certi versi il più economico e non reduce da proficue esperienze in panchina. Finisce l’avventura di Breda, di sicuro non colpevole più di altri all’interno di una disastrosa stagione in casa Salernitana.

