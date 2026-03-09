Iachini-Samp, nuovi dialoghi in corso. Quasi 11 mesi dopo

09/03/2026 | 17:17:41

La Sampdoria è in piena crisi e cerca una soluzione per la panchina dopo l’esonero del tandem Gregucci-Foti. Si ripropone la stessa situazione di un anno fa, nell’aprile 2025 Roberto Mancini aveva indicato – come svelato in quei giorni – il nome di Beppe Iachini per la panchina, anche se qualche fonte aveva dato in stato avanzato proprio l’ex commissario tecnico per il club blucerchiato. Ma Mancini era di un’altra idea e aveva segnalato Iachini senza però arrivare a un accordo. Adesso la Samp ci riprova con lo stratega marchigiano che a Genova blucerchiata ha scritto pagine molto importanti. C’è stato un contatto con il rappresentante di Iachini subito dopo pranzo, il nome resta nella lista che vi avevamo segnalato qualche ora fa, ma bisogna arrivare agli accordi definitivi per sciogliere tutte le riserve. Quindi, Iachini c’è ma restano eventualmente in lizza le altre opzioni per provare a superare un momento davvero complicato, purtroppo secondo il solito cliché da qualche anno a questa parte.

foto sito fiorentina