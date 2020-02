Iachini: “Ribery? Ci parlo sempre e ha grande voglia di rientrare, ma ci sono dei tempi da rispettare”

Il tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini – presente all’inaugurazione della scuola calcio di Alberto Di Chiara – ha parlato dell’attualità in casa viola ai cronisti presenti.

Ecco una parte delle sue dichiarazioni.

“Il calcio è fatto di momenti, venivamo da buone partite come quella a Milano con l’Inter o con la Juventus. Con l’Atalanta abbiamo fatto una buona gara difensivamente, non scordiamoci che in Europa è la seconda squadra che segna di più”.

Sulla prossima sfida contro la Sampdoria.

“Per me è stata pagina importante della mia carriera da tecnico, c’è grande affetto. Dovremo fare una grande partita, loro stanno bene come dimostra il successo a Torino. E’ un’altra tappa del nostro percorso da affrontare con organizzazione e mentalità adeguata“.

Ribery?

“Ci parlo sempre: ha avuto un infortunio non bello e quindi più che parlare con lui – che comunque ha grande cuore e grande voglia di rientrare – c’è da parlare con lo staff medico. Ci sono dei tempi da rispettare“.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina