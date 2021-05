Iachini: “Porterò sempre la Fiorentina nel cuore. Senza il mio esonero avremmo avuto più punti”

L’allenatore della Fiorentina, Beppe Iachini, è intervenuto questa mattina in conferenza stampa in vista dell’ultima sfida di campionato contro il Crotone. Sulla sua avventura a Firenze: “E’ stata un’esperienza di lavoro difficile: il Covid ha influito molto e in tanti sono stati male. Resta la grande soddisfazione per aver onorato la maglia viola, questo rimarrà nel mio cuore. Sarò per sempre un tifoso della Fiorentina”. Sulla sfida dell’Ezio Scida e sulla formazione: “Rispettiamo molto i nostri avversari che stanno giocando bene ed hanno uno dei cannonieri del campionato.. Mi piacerebbe dare spazio a qualche ragazzo, vedremo negli ultimi allenamenti. Con il cuore vorrei far giocare tutti perché tutti mi hanno sempre dato grande disponibilità. Hanno incitato i compagni e tutti meriterebbero di scendere in campo. Vedremo il recupero di qualcuno e come ci arriviamo e poi di conseguenza valuteremo. Pezzella è squalificato. Milenkovic non ci sarà perché dovrà essere operato con un piccolo intervento”.

Infine sulle critiche. “L’unica cosa che so, perché vale per me e sarebbe valsa per qualsiasi altro allenatore come Montella o Prandelli, è che la continuità di lavoro porta convinzioni e lavorare insieme abbassa la percentuale degli errori. Questo è un dato al quale non si può controbattere guardando anche alle altre squadre tipo l’Atalanta, Lazio o Hellas e Sassuolo. I lavoro sul campo si ritrova e dunque arrivano anche più punti. L’abbiamo visto anche noi l’anno scorso nel finale del campionato. In due mesi siamo migliorati, figuriamoci nella continuità di anni. Sarebbe stato importante e avremmo avuto dei punti in più, quanti però non si può sapere”.

FOTO: Sito Fiorentina