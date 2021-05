Iachini: “Partita tesa in cui non abbiamo concesso nulla. Salute a rischio? La Fiorentina non è come le altre”

Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il pari a reti bianche sul campo del Cagliari: “Siamo venuti qui, come sempre, per fare tre punti. Davanti avevamo un avversario di qualità che si giocava punti importanti: ne è venuta fuori una partita tesa, tattica. Abbiamo sbagliato un po’ troppo a costruire, credo per la tensione dello scontro diretto. Abbiamo sbagliato sul piano tecnico, ma su atteggiamento, mentalità e concentrazione non abbiamo concesso nulla per 95 minuti. Volevamo fare di più ma pazienza, capisco pathos e importanza della gara: è un passo avanti, diamo continuità al fatto di non aver preso gol. Non dimentichiamoci che si gioca ogni tre giorni e in brillantezza ci sta di pagare qualcosina. Il risultato è importante e non abbiamo rischiato nulla”.

In che senso rischia la salute ad allenare la Fiorentina?

“Per me, che ho giocato 6 anni a Firenze, quando alleno la Fiorentina non è una squadra qualunque. Sono stimato ed amato, c’è un aspetto umano ed affettivo che mi fa sentire ancora di più partite e momenti. Chi è fuori non lo percepisce, ma io ho trovato tanta tensione e preoccupazione per queste ultime partite”.