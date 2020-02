Iachini: “Non è una questione mentale, non siamo riusciti a seguire le azioni con passo e gamba. Sono venute meno le forze”

L’allenatore della Fiorentina Giuseppe Iachini ha parlato in conferenza stampa a margine della sconfitta con l’Atalanta.

Di seguito una parte delle sue parole.

“Oggi abbiamo affrontato una squadra che ha molta qualità nel palleggio e dovevamo essere più bravi in difesa stando alti, anche se il problema più grande è quello di aver mancato diversi passaggi in uscita. Dobbiamo avere più qualità in possesso palla. Nella partita ci sono delle situazioni diverse: se i primi passaggi li fai bene, vai bene anche dopo. Sul piano del palleggio e della qualità del gioco abbiamo sbagliato tanto e non abbiamo costruito come fatto in altre occasioni, sono venute meno le forze e dobbiamo lavorare ancora. Non è una questione mentale, non siamo riusciti a seguire le azioni con passo e gamba“.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina