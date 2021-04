Iachini: “Nessuno ha la bacchetta magica. Dobbiamo ritrovare solidità difensiva. Castrovilli? Nelle ultime settimane ci darà una grossa mano”

Intervenuto in conferenza stampa, Beppe Iachini ha parlato della sfida di domani contro il Sassuolo partendo dalla condizione della sua Fiorentina dopo la sconfitta casalinga contro l’Atalanta: “Nessuno ha la bacchetta magica ma i ragazzi hanno mostrato la disponibilità e l’impegno giusti. Domenica contro l’Atalanta abbiamo avuto un avversario ostico che da tanti anni gioca insieme e abbiamo tenuto botta. Dobbiamo ritrovare la solidità difensiva che l’hanno scorso ci ha permesso di fare risultato. È importante ritrovare l’attenzione al dettaglio che ti permette di non prendere gol. Con l’Atalanta abbiamo visto cose buone e con i ragazzi stiamo ritrovando determinati meccanismi, come il fuorigioco per non portare gli avversari in area. Contro la Dea tante occasioni loro sono arrivate in situazione di offside”.

Su Castrovilli: “Gaetano ha avuto un certo tipo di percorso. Stiamo lavorando su certi aspetti, tramite conoscenze e organizzazione oltre che la condizione individuale, tutti i componenti al loro top. Sta lavorando bene. Nelle ultime settimane ci darà una grossa mano. La squadra ha paura? Contro l’Atalanta la squadra non era partita male. Ci siamo trovati in una situazione di svantaggio, poi nell’intervallo abbiamo corretto qualcosa nonostante avessimo avuto qualche situazione positiva. C’è stata la voglia di provare a ribaltare e vincere la partita. Dobbiamo ritrovare solidità e compattezza che lo scorso finale di campionato ci avevano portato ad essere la migliore difesa. Ora il gol lo stiamo trovando, dobbiamo però ritrovare maggiore organizzazione dietro“.

