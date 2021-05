Iachini: “Milenkovic vuole andare via? Non mi risulta lo abbia detto, non avrei problemi a lasciarlo fuori”

Il tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini, ha parlato in conferenza stampa prima della partita di domani contro la Lazio: “Dovremo farci trovare pronti e ribattere colpo su colpo contro una squadra che ha grande qualità tattica e tecnica. Dovremo fare partita attenta e concentrata in entrambe le fasi. Le vittorie in casa mancano e dobbiamo invertire la rotta, cercando di mettercela tutta per ottenere quelle prestazioni che diano certezze, sicurezza e punti”.

Su Milenkovic: “Ha detto che vuole andare via? Onestamente non m hanno riferito che ha dichiarato questo, non mi risulta. Ha un contratto anche per l’anno prossimo, io vedo solo l’impegno durante la settimana e chi può essere utile. Se dovessi verificare una cosa del genere non avrei dubbio a metter fuori lui o chiunque altro. Non ci sono state avvisaglie in questo senso”.

Foto: Twitter Fiorentina