Iachini: “Meritavamo di più, non abbiamo concesso niente alla Roma. Sul gol annullato…”

Beppe Iachini, allenatore dell’Empoli, è intervenuto a Sky Sport dopo il ko in casa della Roma. Ecco le sue parole: “La Roma è una squadra con giocatori di qualità. Si sono chiusi bene e dovevamo essere veloci nell’aggiramento. La squadra ha creato i presupposti per diverse occasioni importanti. A volte abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio. Peccato, perché non abbiamo concesso nulla ad una squadra come la Roma. Nel primo gol è stato bravo El Shaarawy dopo una respinta mentre il secondo è stato subito un gol su un piazzato laterale. Ai ragazzi non posso rimproverare nulla se non essere più incisivi nell’ultima giocata perché per la prestazione che hanno fatto meritavano qualcosina in più. Il 2-2 annullato? Quando vai a rivedere il VAR qualcosa c’è stato. Io non l’ho rivisto, da quello che mi dicono c’è stato un contatto molto ravvicinato. E’ un peccato, mi è sembrata una cosa un po’ involontaria. E’ andata così, ci spiace”.

Foto: Twitter ufficiale Empoli