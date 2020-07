Iachini merita rispetto. La Fiorentina di più. La salvezza prima dei voli pindarici (fake o non fake)

Viviamo di notizie, belle o brutte. Quando ci sono, bisogna darle, anche se la tua squadra del cuore sta per giocare una finale di Champions e pretende la massima concentrazione. Sotto questo punto di vista ci vuole coerenza e anche un bel po’ di pelo sullo stomaco. Però, quando dai le notizie e dici che è fatta, poi non devi fare retromarcia: se sbagli, hai sbagliato, tutti sbagliamo, amen. Nella speranza di sbagliare il meno possibile. Abbiamo i nostri grandi amici che ci seguono, non sagome travestite da follower, sappiamo che sono molto esigenti. Parliamo di Fiorentina: che Iachini possa concludere la stagione e poi essere sostituto ci sta. Anche noi abbiamo provato a fare qualche nome: dal sogno Spalletti (fin qui senza sviluppi) ai contatti indiretti con Giampaolo. Ci sta che la strada sia un’altra, ma ci sta soprattutto che quella strada vada praticata fino in fondo: non prima sì, poi no, poi forse, poi c’è un problema, poi vediamo, che roba è? La Fiorentina ha scelto De Rossi, poi all’improvviso quella scelta diventa un’idea: ripetiamo, che roba è? Torniamo al discorso principale: viviamo di notizie, ma non le gonfiamo. E soprattutto capiamo i momenti: Beppe Iachini in questo momento merita rispetto, sta indovinando e sbagliando, comunque ci sta mettendo il massimo impegno. Deve salvare la Fiorentina, la Viola deve uscire da un imbuto e poi si penserà al futuro. Se vuoi fare i voli pindarici, squartando il silenzio della notte, fai in modo che questi voli non diventino devastanti, confermali fino in fondo, i pentiti qui non sono graditi. Perché non si gioca con la pelle di un club, anzi (meglio) non si gioca con la pelle di nessuno. Commisso ha chiarito, il resto lo vedremo presto. Intanto, la salvezza prima dei voli pindarici: fake news oppure no, il tempo dirà. Intanto, ci ha pensato Commisso…

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina