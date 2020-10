Iachini: “ll presidente Commisso sa che nessuno ha la bacchetta magica”

La Fiorentina domani sfiderà l’Udinese al Franchi per provare a risollevarsi in classifica dopo un inizio non positivo.

Alla vigilia della gara, ha parlato in casa viola il tecnico Beppe Iachini, la cui panchina è molto a rischio in caso di risultato negativo anche con l’Udinese.

Queste le parole di Iachini: “Sono sotto pressione? Ogni allenatore è sotto pressione, tutti vogliono far bene ogni domenica e sanno che se non va bene sono i primi a pagare. So di essere un osservato speciale ma non ho nessun problema, vivo la situazione con tranquillità. Il presidente Commisso e la società vedono la qualità del nostro lavoro e vedono anche che in queste settimane ci sono stati più ‘Primavera’ che titolari a disposizione e quindi. Nessuno ha la bacchetta magica ma ora contro l’Udinese serve un cambio di marcia. Sono una squadra con qualità e con individualità e noi dovremo fare una grande partita, giocando il nostro calcio con serenità. In particolare la lettura delle ultime partite ci ha detto che malgrado il buon avvio siamo calati alla distanza quindi dovremo lavorare in questa direzione”.

Foto: Twitter Fiorentina