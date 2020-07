Iachini: “La Roma è un avversario molto forte. Fonseca è preparato e non si è fossilizzato su un modulo”

Il tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida contro la Roma. Ecco le sue parole: “E’ un avversario molto forte, perché si è ritrovata come squadra ed ha fatto ottime partite. Fonseca ha cambiato modulo, ha dato equilibrio e la Fiorentina dovrà giocare con personalità e mentalità giusta per portare via il risultato. E’ un ottimo allenatore, molto preparato che ha conoscenze diverse, non si è fossilizzato solo su una soluzione tattica. Pur giocando con la difesa a 3 ha dato un’organizzazione nuova andando a valutare le caratteristiche dei propri giocatori. La Fiorentina dovrà essere organizzata e dovrà avere l’atteggiamento giusto”.

FOTO: Twitter Fiorentina