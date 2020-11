Iachini: “Il futuro? Non spetta a me decidere”. Palla a Commisso

Beppe Iachini ha parlato anche del suo futuro dopo il pareggio al “Tardini” contro il Parma. “Se resterò a Firenze o meno? C’erano voci del genere anche alla fine dello scorso campionato. Ma le decisioni non spettano a me, io sono legato alla Fiorentina e sono contento di allenarla. Abbiamo avuto un momento difficile con tante assenze, la società e la squadra mi sono state vicino. Ma alla domanda che fate non devo essere io a rispondere”. Palla a Commisso, tornato negli States, lo stesso proprietario che aveva confermato Iachini in estate. L’ipotesi Prandelli resta la più concreta in caso di svolta, nel bel mezzo di tanti nomi (alcuni improponibili) fatti negli ultimi giorni. Commisso deciderà, vedremo se si rimangerà quanto aveva fatto non troppi mesi fa. E vedremo sopratutto se un ritorno al passato, piuttosto che uno sguardo al futuro, possa essere davvero la soluzione migliore per la Fiorentina.

Foto: sito Fiorentina