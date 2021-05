Iachini: “Grande prestazione, avremmo potuto fare un campionato diverso. Ringrazio il presidente per la stima”

Giuseppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo la bella vittoria con la Lazio: “Col presidente c’è un ottimo rapporto, serve pazienza ma resto convinto che con continuità su questo gruppo avremmo potuto fare un campionato diverso. Sono rientrato poche settimane fa, con la squadra ansiosa e la pressione della classifica. Dovevamo rimetterci a lavorare e sistemare certi aspetti.

Resto convinto che questo percorso poteva essere gestito con più tranquillità: sono tornato perché sono affezionato al presidente per la stima e alla piazza perché mi ha sempre voluto bene, ma anche per i giocatori, con cui ho legato dopo il Covid. Grande partita della squadra, siamo stati bravi e attenti a non concedere niente. Guardiamo alla grande prestazione fatta con spirito, mentalità e organizzazione”.

Foto: sito Fiorentina