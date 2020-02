Iachini: “Faccio i complimenti ai miei ragazzi perché hanno fatto una grande partita”

Beppe Iachini – allenatore della Fiorentina – ha commentato il match a fine partita contro la Juventus.

“Commentando solo il risultato sembra quasi che la Fiorentina sia venuta qua a non giocare. Invece non è così. Colgo l’occasione per fare i complimenti ai miei ragazzi perché hanno fatto una grande partita sul piano del carattere e del gioco. Non abbiamo concesso quasi nulla a una grande squadra come la Juve, siamo stati bravi in avanti anche se abbiamo sbagliato spesso l’ultimo passaggio. Siamo venuti qua a giocare per i tre punti. Nelle ultime tre partite che abbiamo affrontato ci sono stati episodi simili a quelli di oggi e non sono stati valutati. Dopo le reti subite, il passivo diventa pesante. Ai ragazzi sul piano dell’applicazione non posso rimproverare nulla”.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina