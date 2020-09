Iachini: “Europa? Alla montagna si arriva passo dopo passo. Possiamo toglierci qualche soddisfazione”

Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato nel post gara dopo la vittoria contro il Torino. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “A Castrovilli così come ai centrocampisti chiedo di essere più presenti in area e chiudere più spesso le azione. Gaetano ha le possibilità per farlo, saper essere decisivi e andare in gol. Ho ritrovato il gruppo e la squadra sulle stesse prestazioni dell’anno scorso: compatti e presenti in ogni aspetto. Ora stiamo inserendo qualche ragazzo nuovo. Questi ragazzi possono togliersi delle soddisfazioni e farle togliere a presidente, società e tifosi. Abbiamo tre attaccanti giovani, non possiamo aspettarci tutto subito. Kouame i suoi gol li farà, lavora bene in settimana così come faranno i loro gol Vlahovic e Cutrone. Europa? Lo scorso anno abbiamo raggiunto il decimo posto dal quartultimo, quest’anno dobbiamo stare di più dalla parte sinistra della classifica. Strada facendo vedremo come sarà cresciuta la squadra, ma alla montagna si arriva passo dopo passo.”

Foto: sito uff. Fiorentina