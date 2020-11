Iachini esonerato, epilogo annunciato. La telefonata di Pradè e i retroscena. Prandelli traghettatore

Una telefonata di Pradè subito dopo le 19,30 per comunicare a Beppe Iachini l’esonero. Lo stesso Pradè che sabato lo aveva confermato, dichiarazioni tocchi di forma e senza contenuto. E’ stato Commisso a decidere dopo aver voluto la scorsa estate con forza la conferma di Iachini alla guida della Fiorentina. Pochi mesi dopo il dietrofront, una storia che assomiglia a quella di Montella nell’estate del 2019: confermato e poi esonerato. Iachini non ha ancora sentito Commisso, attualmente negli States, lo farà in serata. Ma Commisso ha dato il via libera e la Fiorentina decide di tornare al passato, scegliendo Cesare Prandelli come traghettatore. Certo, saranno i risultati a fare la differenza, ma il progetto resta in una fase di stand-by. I grandi nomi sventolati erano soltanto buttati lì a caso, Sarri deve ancora liberarsi dalla Juve (non ha firmato la risoluzione) e Spalletti preferisce per ora stare sotto contratto con l’Inter. In arrivo l’ufficialità, la Fiorentina cerca un decollo che ancora non c’è.

