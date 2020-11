Iachini: “Dobbiamo ritrovare serenità e fiducia per poter lavorare al meglio”

Beppe Iachini, tecnico del Fiorentina, dopo lo 0-0 contro il Parma, ha parlato dopo il pareggio ai microfoni di DAZN: “Oggi abbiamo fatto la gara che dovevamo fare, soprattutto sul fatto di avere il predominio nella metà campo avversaria. E’ mancata la giocata finale per sbloccare la partita. Potevamo fare del meglio, ma la squadra ha giocato e creato. Avevamo contro una squadra che è andata a Milano e ha fatto 2 a 2, ma li abbiamo messi nella loro metà campo. Callejon è arrivato tardi e da esterno non avrebbe avuto la gamba per fare la fascia. “Queste sono voci che già c’erano lo scorso anno. Sono arrivato che la squadra era quart’ultima. Abbiamo fatto un grande lavoro nonostante il Covid, abbiamo fatto una rincorsa importante con un grande finale. Dobbiamo ritrovare serenità e fiducia, per poter lavorare al meglio. Sono felice di essere alla Fiorentina, poi vedremo. Quello che si deciderà o meno sono cose che non spettano a me.”

Foto: twitter Fiorentina