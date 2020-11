Iachini: “Dispiaciuto per Callejon, anche Pezzella non sarà della partita”

Sarà una sfida da dentro o fuori quella col Parma per Giuseppe Iachini, che deve fare risultato per restare alla guida della formazione viola.

Ecco le sue parole in conferenza stampa:

“Mi dispiace per Josè, era qualche settimana che stavamo lavorando bene e stava salendo di condizione, questa notizia della positività è una tegola, stava cercando di raggiungere i suoi livelli migliori.

Le voci su di me? Fanno parte del gioco, noi dobbiamo fare il nostro lavoro, Iachini o non Iachini, è l’impegno che conta davvero. Io continuo a lavorare coi miei ragazzi giorno dopo giorno.

Pezzella? Non ci sarà nemmeno domani, ha un fastidio al piede. Speriamo di non pagare ancora per la sua assenza.

Il Parma ha ottime individualità, dovremo fare una partita di spessore”.

Foto: Twitter Fiorentina