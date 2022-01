Iachini: “Con la situazione Covid la rosa dev’essere ricca. Faremo qualcosa in attacco”

Il tecnico del Parma Giuseppe Iachini ha parlato anche di mercato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “Abbiamo giocato a 4 e a 3 per scegliere l’abito migliore, ora ci muoviamo per avere elementi che possano fare entrambe le cose. Adesso ci sono più infrasettimanali e c’è l’incubo Covid, quindi la rosa deve essere ricca. Anche in attacco faremo qualcosa, sono fiducioso”.

