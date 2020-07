Iachini verso la gara con il Verona: “Sarà difficile. Ci serve un pizzico di fortuna in più”

Alla vigilia della sfida di serie A contro l’Hellas Verona, il tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole: “Sicuramente sarà una partita difficile, come tutte in questa ripresa. Ci sono tante incognite, quando si gioca in maniera molto ravvicinata le letture le hai più dopo la partita. Prima speri che le cose possano andare in una certa maniera, poi ne trovi di diverse. Noi ci stiamo preparando, i ragazzi sono consapevoli di affrontare una squadra che è insieme da un anno, sta facendo un ottimo campionato e viaggia sulle ali dell’entusiasmi. Giocando in casa, ci manca il nostro dodicesimo uomo che sono i tifosi. Ma dovremo essere bravi a fare una gara all’altezza della situazione per 95 minuti. Siamo una delle squadre che più tira in porta, reduce da cinque pali colpiti in cinque partite, ci auguriamo di avere un pizzico in più di fortuna e di essere più precisi stavolta. Per vincere bisogna essere più concreti”.

Foto: Sito ufficiale Fiorentina