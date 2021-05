Iachini: “A fine campionato farò la cosa giusta per il mio percorso, ci rimetto anche la salute”

In conferenza stampa, Giuseppe Iachini ha parlato anche del suo uomo migliore, ovvero Dusan Vlahovic: “La squadra lo sta supportando mettendolo in condizione di segnare. Anche sui piazzati siamo riusciti a segnare e con delle trame che stiamo preparando. Lui sta vivendo un periodo d’oro, sta lavorando bene con umiltà e capendo che solo lavorando sodo si possono raggiungere risultati importanti. Nel calcio in una partita sei imbattibile e quella dopo sei uno dei tanti. Bisogna continuare a lavorare con lo stesso spirito. C’è da ringraziare il gruppo e la squadra. Con quello che propone anche tutti gli altri compagni stanno mettendo gli attaccanti nelle condizioni giuste. Tutto il gruppo, compresi Borja, Callejon, Barreca…giocatori che esultano a ogni gol e portano valori importanti e punti a fine campionato. Anche la compattezza e lo spirito portano a dei risultati. Questo è il nostro diktat, guardare avanti sotto la stessa bandiera, quella viola. Kokorin? Lui dà disponibilità ma quando vieni da un infortunio di un certo tipo, ti condiziona. Psicologicamente non ti aiuta e ti frena. Vedremo nei prossimi giorni se potrà migliorare e dunque possa tornarci utile in questo finale”.

Sul suo futuro: “Sono stato richiamato in un momento di grande difficoltà. Non ho potuto dire di no per tre motivi: primo perché sono legato alla maglia viola e a Firenze e volevo ricambiare l’affetto in un momento così complicato; secondo perché il presidente ha sempre mostrato grande stima nei miei confronti sia per la persona che per il lavoro che aveva visto sul campo; infine per il rapporto con il gruppo e la squadra tutta, con i quali avevamo vissuto insieme la pandemia e il Covid. Mi sentivo di tornare per dare una mano e cercare di portare la mia esperienza. L’ho fatto molto volentieri e col cuore. Ora stiamo raggiungendo l’obiettivo in un campionato difficile. Io penso a chiudere al meglio la stagione e poi terminato il campionato, anche se i rapporti sono ottimi, Beppe farà come giusto che sia per il suo percorso. Qui non faccio solo l’allenatore, ci rimetto anche la salute e forse è meglio pensare ad altre cose. Nel calcio mai dire mai ma mi piace rimanere con un grande rapporto con tutti e un grande feeling e finire alla grande così”.

