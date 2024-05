I verdetti della Bundesliga: Union Berlino salvo, Colonia retrocesso. Spareggio Bochum-Düsseldorf

Ultima giornata in Bundesliga: il Bayer Leverkusen era campione di Germania da diverso tempo, ma ha chiuso senza macchie l’intera stagione, battendo per 2-1 anche l’Augsburg. Adesso l’attesissima finale di Europa League, mercoledì prossimo contro l’Atalanta. Lo Stoccarda conquista il secondo posto, approfittando della sconfitta del Bayern che ha perso 4-2 sul campo dell’Hoffenheim. Salvezza con il batticuore per l’Union Berlino che ha battuto il Friburgo al 92’. Retrocesso il Colonia che si aggiunge al Darmstadt, mentre il Bochum andrà ai playout per restare in Bundes e sfiderà il Fortuna Dusseldorf.