I veleni e le regole nel girone I di Serie D: obbligo di fare chiarezza in tempi stretti

29/04/2026 | 19:48:08

Campionati condizionati da troppe situazioni extra che rendono l’aria avvilente e quasi irrespirabile. In Serie C da anni succede di tutto: club in regola che si iscrivono senza controlli, club che automaticamente spariscono, classifiche stravolte e città (intere tifoserie) che affondano senza un vademecum necessario per evitare gli stessi disastri. Adesso bisognerebbe fare chiarezza (per utilizzare un eufemismo) su quanto sta accadendo nel girone I di Serie D. Sotto la lente d’ingrandimento la posizione del Messina, tra iscrizione e tesseramenti di calciatori che stanno trovando con forza spazio. Il discorso è chiaro: se tutto è stato fatto alla luce del sole da parte di dirigenti in regola, avanti così e nessun dubbio. Altrimenti, considerando esposti e denunce degli ultimi giorni, la Lega Dilettanti ha il dovere di prendere posizione e di fare luce senza rinviare o procrastinare, alla vigilia dell’ultimo atto della stagione. Non ci riferiamo ai playoff, servizio inutile da anni e non abolito visto che vincerlo ti regala una medaglia di latta, ma all’intero campionato visto che stanno per arrivare i verdetti. Siamo per il rispetto delle regole al 100 per cento, aspettiamo chiarezza senza perdere troppo tempo. Lo stesso tempo che spesso scivola via, parliamo in generale, senza controlli e con il trionfo delle omissioni.

foto x serie d