I trasferimenti di calciomercato più importanti finora nel Mondo

La stagione 2023/2024 è appena cominciata, con i tifosi in fermento e le quote delle scommesse online che vengono aggiornate dagli operatori di giorno in giorno, influenzate soprattutto dai trasferimenti che hanno fatto letteralmente impazzire il calciomercato. Tra le protagoniste assolute ci sono state le squadre arabe che, a suon di milioni di ingaggio, stanno convincendo alcuni dei top players mondiali a trasferirsi in quel campionato. Tra i casi più recenti troviamo quello di Marcelo Brozovic, che ha salutato l’Inter per trasferirsi all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Qualche giorno fa è andato in porto anche il trasferimento del difensore ex Roma, Roger Ibanez, all’A-Ahli, in cui ha esordito nella partita vinta con tripletta di Roberto Firmino. Il prezzo? Quasi 30 milioni di euro. L’eccezione si chiama Leo Messi, andato negli States, esattamente alla corte dei Los Angeles Galaxy dopo la burrascosa avventura al PSG. Da risolvere la vicenda Verratti, chissà come andrà a finire anche quest’ultima telenovela parigina, ma, nel frattempo, andiamo a vedere quali siano i trasferimenti di calciomercato più importanti avvenuti finora nel mondo.

Min-Jae Kim: dal Napoli al Bayern Monaco

Dopo una stagione ricca di soddisfazioni ai piedi del Vesuvio, il difensore centrale del Napoli Min-Jae Kim si è trasferito al Bayern Monaco. I campioni di Germania in carica, infatti, sono riusciti a convincere il coreano sulla base di un contratto praticamente raddoppiato rispetto a quello percepito in azzurro. Inoltre, la trattativa per i bavaresi è stata ulteriormente facilitata dalla presenza della clausola rescissoria da 50 milioni presente sul contratto che legava Kim ai partenopei. Esercitata quella, la società di Aurelio De Laurentiis ha potuto fare davvero ben poco per trattenere il centrale di difesa, volato in Baviera a inizio mercato. Ora sta agli azzurri cercare di investire al meglio la somma intascata per rinforzare ogni reparto nevralgico del campo. Proprio a partire dalla difesa, laddove è arrivato Natan Bernardo de Souza.

André Onana: dall’Inter al Manchester United

Altro colpo grosso fatto in Serie A. Questa volta è stato il Manchester United a metterlo a segno, prelevando il portiere Onana dall’Inter vice campione d’Europa in carica. Un’operazione piuttosto delicata, data la partenza anche di Handanovic nella medesima sessione, che, però, ha ampiamente soddisfatto la dirigenza nerazzurra, la quale ha incassato ben 52,2 milioni di euro. Parte dei soldi sono stati riversati nelle casse del Bayern Monaco per prelevare Sommer, nuovo estremo difensore interista e portiere di un’affidabilità piuttosto importante. Ne sa qualcosa l’Italia di Mancini.

Sandro Tonali: dal Milan al Newcastle

La Serie A ha fatto gola anche ad un’altra squadra britannica. Parliamo del Newcastle, che si è aggiudicato le prestazioni di una pietra miliare del Milan Campione d’Italia 2022 di Stefano Pioli. Lui è Sandro Tonali, fantasista tuttofare, che è stato pagato alla società milanese ben 64 milioni di euro. Una trattativa che è stata piuttosto osteggiata dai tifosi inizialmente, ma quei soldi hanno permesso ai rossoneri di condurre uno dei mercati più attivi del nostro campionato sinora, con ben 5 acquisti di altissima qualità. Forse non tutto il male vien per nuocere e il Napoli dello scorso anno lo insegna.

Rasmus Hojlund: dall’Atalanta al Manchester United

Alziamo l’asticella e rimaniamo sull’asse Italia-Inghilterra. Protagonista è il solito Manchester United, che è addirittura andato a bussare alle porte di Bergamo per prelevare a peso d’oro il gioiellino danese dell’Atalanta: Hojlund. L’attaccante, che ha sorpreso nella scorsa Serie A con prestazioni molto convincenti, è stato portato alla corte di ten Hag per il modico prezzo di 74 milioni di euro. Cifra che ha permesso alla società di Percassi di rifarsi subito sotto con l’acquisto di Gianluca Scamacca dal West Ham. Il tutto nell’attesa di cedere un altro protagonista recente dell’attacco nerazzurro: Duvan Zapata. Il numero 9, infatti, sembrerebbe essere ad un passo dalla Roma. Il sì definitivo sarebbe atteso per le prossime ore.

Josko Gvardiol: dal Lipsia al Manchester City

Passiamo, quindi, alla top 3 degli acquisti più costosi di questa fase di mercato. Partendo con la trattativa che ha portato Josko Gvardiol dal Lipsia ai campioni d’Europa in carica del Manchester City. Un affare da 90 milioni di euro e che promette di essere l’ennesima freccia da scoccare nella faretra per Pep Guardiola, facendo dei Citizens, probabilmente, la squadra più forte del Vecchio Continente, se non del Mondo, anche per il prossimo anno. Difensore classe 2002, ma con un’esperienza di un veterano, il croato si farà valere anche in Inghilterra.

Jude Bellingham: dal Borussia Dortmund al Real Madrid

Al secondo posto delle trattative più onerose del mercato estivo 2023 troviamo il passaggio di Jude Bellingham dal Borussia Dortmund al Real Madrid. Il prezzo sfora, seppur di poco, i 100 milioni di euro: 103 per la precisione. Cifra tra le più alte mai spese dalla società di Florentino Perez, che si è aggiudicato in questo modo uno dei talenti più importanti del panorama calcistico mondiale. Classe 2023, centrocampista di qualità assoluta, l’inglese si è contraddistinto per essere stato il più giovane debuttante con la maglia del Birmingham City. Ora gioca nella squadra più blasonata in Champions League.

Declan Rice: dal West Ham all’Arsenal

Ma il colpo più importante finora è stato messo a segno da una squadra che, dopo la sorprendente stagione di Premier League lo scorso anno, vuole riprendersi ciò che le è sfuggito nelle ultime giornate: il titolo di campione d’Inghilterra. Parliamo dell’Arsenal, che ha acquistato Declan Rice dal West Ham per la cifra esosa di 116 milioni di euro. Il difensore/centrocampista britannico è stato la rivelazione della passata stagione degli hammers, conclusasi con la vittoria della Conference League in finale contro la Fiorentina. Riuscirà a contribuire al ritorno alla vittoria dei Gunners in campionato? I tifosi ovviamente se lo augurano, vista l’entità della somma spesa.

