I tifosi dell’Ajax contestano Onana sui social: “Con noi ha chiuso. Il club deve smetterla di dargli importanza”

Onana lascerà l’Ajax per trasferirsi in estate all’Inter a parametro zero, una scelta che ai tifosi del club olandese non è piaciuta e che gli stessi supporters continuano a manifestare sotto ai post che i lancieri dedicano al portiere del Camerun. Tra le diverse risposte: “Lui ha chiuso con noi e allora noi abbiamo chiuso con lui. Smettetela di dargli importanza” oppure “Visto l’atteggiamento avuto e la sospensione per doping, non è giusto continuare a elogiarlo”.

FOTO: Twitter Ajax