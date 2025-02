I tifosi del City: “La coreografia era indirizzata a Florentino Perez”

Sugli spalti dell’Etihad è spuntata un’immagine gigantesca di Rodri con il Pallone d’Oro e la scritta “Stop crying your heart out”, il titolo di una famosa canzone degli Oasis che sembrava fosse riferito a Vinicius jr., ancora scottato per la mancata assegnazione dell’ambito premio. Il gruppo 1894 ha, però, spiegato che il messaggio non era rivolto al brasiliano ma al club madrileno, che aveva deciso di boicottare la cerimonia di premiazione per protesta nei confronti di un verdetto considerato ingiusto: “Nessuno dei media si è reso conto che la persona presa di mira dallo striscione non era nemmeno in campo? Florentino Perez, è stato lui a lanciare una campagna diffamatoria contro Rodri e il boicottaggio della cerimonia da parte dei giocatori del suo club. Bisognava dirlo, qualunque fosse stato il risultato della partita”, si legge sui social.

Foto: Instagram 1894 Manchester City