I Rangers si godono Ramsey: due gol consecutivi in campionato

I Rangers hanno finalmente trovato le qualità di Aaron Ramsey. Il gallese, in prestito dalla Juve fino a giugno, è reduce da due partite consecutive nella Scottish Premiership, ma soprattutto, in queste due partite, ha segnato anche due gol. Il primo, decisivo nella vittoria contro il Dundee e il secondo contro il Celtic Glasgow nell’Old Firm in vetta al campionato, gara però persa dai Rangers.

Con la Juventus non segnava da gennaio 2021, prima di tanti infortuni e poi essere stato messo fuori da Allegri.

E ora si torna a pensare anche al riscatto. Se Ramsey continuerà ad avere una qualità di rendimento del genere, non è detto che non possa essere riscattato dai Rangers.

Foto: Twitter Rangers