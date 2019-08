I primi scatti di Ribery a Firenze, per una passione tutta viola

Franck Ribery è arrivato da poco a Firenze ed è già scattata la passione del popolo fiorentino. Folla in delirio per quello che è un grande colpo dell’era Commisso. La simpatia e l’entusiasmo per l’esterno francese che ha scelto con convinzione di accettare il progetto della Fiorentina, pur avendo avuto offerte superiori da altri club anche lontano dall’Europa. Ribery sarà una delle attrazioni della prossima Serie A e la gente di Firenze non vede l’ora che possa subito essere protagonista in maglia viola.