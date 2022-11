I padroni di casa subito fuori: il pari tra Olanda ed Ecuador elimina il Qatar

Essere andato in ritiro 5 mesi prima dell’inizio del Mondiale al Qatar non è bastato. Con l’1-1 tra Olanda e Ecuador, con le reti siglate da Gakpo e Valencia, i padroni di casa sono condannati e vengono eliminati dal girone. Il Qatar delude tutti, dimostra di essere una squadra ancora non all’altezza del Mondiale. Tra i più positivi Afif e Muntari, quest’ultimo ha siglato l’unico gol del Qatar nella competizione. La sconfitta con il Senegal elimina i padroni di casa dalla competizione.

Foto: Twitter Fifa