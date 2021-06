I numeri record dell’Italia di Mancini: 11 vittorie di fila, 32 gol fatti e zero subiti

La bellezza di questa Nazionale italiana non è dimostrata solo dal campo, dove gli Azzurri strappano applausi per un bel gioco aggressivo e offensivo che esalta i tifosi.

Questa Italia convince anche nei numeri: quella di Roberto Mancini è sempre più un’Italia da record. Come se non bastassero le 30 gare consecutive senza sconfitta, che hanno permesso agli Azzurri di eguagliare il record di mister Pozzo degli anni ’30, nelle ultime 11 partite, la nostra Nazionale ha addirittura sempre vinto. Inoltre, sono 32 i gol fatti, zero quelli subiti.

L’ultimo gol subito è stato in Nations League, nel pareggio per 1-1 contro l’Olanda nell’ottobre 2020.

Numeri pazzeschi, che al momento pongono l’Italia come una delle favorite alla vittoria di questi Europei.