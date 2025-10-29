I numeri di Spalletti: 2 Coppe Italia, 1 Supercoppa e lo scudetto con il Napoli

29/10/2025 | 11:15:02

È sempre più vicino il ritorno di Luciano Spalletti in Serie A.

Il tecnico toscano, la cui ultima esperienza è stata alla guida della Nazionale italiana, non siede sulla panchina di un club dal maggio 2023.

In carriera, Spalletti ha collezionato importanti esperienze in Italia, in particolare con Roma, Inter e Napoli, vincendo, oltre al celebre scudetto con i partenopei, due Coppe Italia e una Supercoppa italiana con la Roma.

All’estero, durante la sua avventura allo Zenit San Pietroburgo, ha conquistato due campionati russi, una Coppa di Russia e una Supercoppa di Russia.

Foto: FIGC.it