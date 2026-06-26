I numeri di Goncalo Ramos, nuovo attaccante di Amorim

26/06/2026 | 19:51:23

Goncalo Ramos sarà il nuovo attaccante del Milan. Portoghese come Amorim, è esploso nel Benfica (club nel quale è cresciuto e che lo ha poi venduto per circa 65 milioni al PSG) a suon di gol movimenti di profondità, un attaccante moderno e adatto, rapido e dal fiuto del gol eccezionale. E i numeri sono sempre stati dalla sua parte, con il Benfica ha segnato 41 reti in 106 presenze, numeri bissati a Parigi, dove però nell’ultima stagione lo spazio è stato inferiore, con solamente 13 presenze da titolare. Sono 44 i gol messi a segno in Francia, in 112 partite, portando a casa anche le prime due Champions della storia del club. Ramos ha vinto anche due coppe di Francia e tre Supercoppe, oltre al campionato 2022-23 con la maglia del Benfica.

foto x psg