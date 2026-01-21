I numeri di Bailey con la Roma

21/01/2026 | 12:07:06

Leon Bailey è tornato all’Aston Villa dopo soli 6 mesi in giallorosso. Durante il sue periodo in prestito nella capitale, il giamaicano ha collezionato 11 presenze (7 di queste in campionato e le altre 4 nelle coppe) senza mai riuscire a trovare il fondo della rete. Complici dell’impatto non proprio idilliaco nella capitale gli infortuni, il giamaicano ha saltato tra campionato e coppa in questa prima parte di stagione ben 17 partite, cosa che non gli ha permesso di mettere in mostra le proprie qualità alla Roma.

Foto: sito Roma