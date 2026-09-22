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I migliori marcatori in Europa fino ad oggi: da Raphinha a Muriqi passando per Malen

22/09/2026 | 14:00:53

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Chi sono i migliori marcatori della stagione in Europa fino ad oggi? Da Raphinha del Barcellona all’ex Lazio Muriqi, la top 10:

  1. Raphinha (29 anni/FC Barcelona/Brasile) – 12 gol in 7 partite (555 minuti giocati)
  2. Vangelis Pavlidis (27 anni/Benfica/Grecia) – 8 gol in 7 partite (557 minuti giocati)
  3. Gift Orban (24 anni/Amedspor/Nigeria) – 7 gol in 6 partite (419 minuti giocati)
  4. Mohamed Salah (34 anni/Trabzonspor/Egitto) – 7 gol in 6 partite (481 minuti giocati)
  5. Sergio Camello (25 anni/Rayo Vallecano/Spagna) – 7 gol in 7 partite (470 minuti giocati)
  6. Lamine Yamal (19 anni/FC Barcelona/Spagna) – 7 gol in 7 partite (581 minuti giocati)
  7. Kylian Mbappé (27 anni/Real Madrid/Francia) – 7 gol in 7 partite (630 minuti giocati)
  8. Victor Osimhen (27 anni/Galatasaray/Nigeria) – 6 gol in 4 partite (303 minuti giocati)
  9. Donyell Malen (27 anni/AS Roma/Paesi Bassi) – 6 gol in 5 partite (345 minuti giocati)
  10. Vedat Muriqi (32 anni/Fenerbahçe/Kosovo) – 6 gol in 6 partite (325 minuti giocati)

Foto: Instagram Barcellona