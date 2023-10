I legali di Tonali: “Fornita piena collaborazione agli inquirenti, ha chiarito la sua posizione”

Gli avvocati di Sandro Tonali, il giorno dopo che il centrocampista è stato ascoltato dal pubblico ministero per fornire la propria versione, hanno rilasciato queste dichiarazioni:

“Tonali ha fornito piena collaborazione alle autorità inquirenti e ha chiarito in modo esauriente la sua posizione. Al momento non è possibile rendere dichiarazioni pubbliche relative al merito della vicenda oggetto di investigazione, nella speranza e convinzione che Sandro Tonali possa veder definita al più presto la propria posizione, per dare seguito positivo al percorso già intrapreso”.

Foto: Instagram Newcastle