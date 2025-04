I legali di Mbappé: “Aspettiamo da oltre un anno 55 milioni dal PSG”

A Parigi, i legali di Kylian Mbappé, hanno tenuto una conferenza stampa dove è stata dichiarata una vera e propria battaglia legale al Paris Saint-Germain. L’annuncio è di un procedimento che coinvolgerà il diritto civile, penale e del lavoro, con un’ulteriore mossa strategica che mira a coinvolgere direttamente la UEFA.

L’avvocata Delphine Verheyden, affiancata da tre esperti in diverse branche del diritto, ha avvertito che si adirà alle tre giurisdizioni competenti per esigere il pagamento di 55 milioni di euro che, a suo dire, non sono stati ancora versati al suo assistito. “Il procedimento è iniziato nel febbraio 2024 e, da allora, il PSG non ha adempiuto ai suoi obblighi contrattuali. Nel caso di Kylian Mbappé, la questione è semplice. Si è unito al PSG nell’estate del 2017. Ha firmato un contratto di lavoro, che è stato esteso nella primavera del 2022 per due stagioni con opzione. Nel corso del tempo ci sono stati scambi, discussioni, pressioni, la questione del ‘loft’… torneremo su tutto questo. I contratti sono stati firmati. Erano due. Sono stati rispettati? Sì. Fino alla fine? Sì. Sono stati pagati? No. Cosa manca? 55 milioni di euro.”

