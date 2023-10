I granata creano, Sommer risponde presente: 0-0 all’intervallo tra Torino e Inter

Termina 0-0 la prima frazione di gioco tra Torino e Inter allo Stadio Olimpico Grande Torino. Le prime occasioni arrivano per i nerazzurri, ma Lautaro non riesce a sfruttare al meglio gli errori di Schuurs. La partita scorre senza particolari occasioni da gol, con Calhanoglu che ci prova su calcio di punizione e Ricci con un tiri dal limite dell’area di facile lettura. Al 34′, invece, Seck prova a sorprendere Sommer con un tiro a giro sul secondo, ma il portiere svizzero è attento e respinge il tentativo del trequartista granata. Al 42′ è ancora il Torino a farsi vedere in avanti: cross di Bellanova, Pellegri stacca sopra la difesa nerazzurra ma trova ancora Sommer sulla sua via. Termina così 0-0 la prima frazione di gioco.

Foto: Twitter Inter