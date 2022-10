I giovani svegliano la Juve: assist di Iling, gran gol di Fagioli e 1-0 a Lecce. Palo di Hjulmand

Discreta Juve nel primo tempo, che fa la partita, con oltre il 60% di possesso palla. Lecce che aspetta e prova a ripartire in contropiede. Le occasioni migliori nel finale per i bianconeri, prima con un sinistro di Miretti, poi con un colpo di testa di Rabiot, parato da Falcone.

Lecce poco pericoloso in avanti, che recrimina però per un rosso non dato a Miretti.

Nella ripresa, Allegri si gioca la carta Fagioli per McKennie e Kean al posto di Miretti. Juve che inizia ad essere più pericolosa, il muro giallorosso crolla poco alla volta. Prima Milik sfiora, la rete, poi Gatti di testa.

Ma la svolta arriva con i cambi, entra di nuovo Iling Junior. L’inglese, al primo pallone, salta due avversari, serve Fagioli che da fuori area fa partire una conclusione perfetta, che bacia il palo ed entra in rete. Siamo al 73′. Primo gol in Serie A, per il centrocampista cresciuto nel settore giovanile della Juve, che si commuove.

Finale con tanta confusione e nervosismo. Il Lecce mostra orgoglio nel finale. All’88’, palo clamoroso di Hjulmand che fa tremare la Juve. Al 92′, fallaccio di Di Francesco su Iling, che finisce la gara zoppicando, non in grado di continuare. La Juve soffre, 5 minuti in apnea anche in 10, ma strappa 3 punti pesantissimi dal Via del Mare. Terza vittoria di fila per i bianconeri in campionato.

