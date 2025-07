I giorni di Isak: il Liverpool alza il pressing

27/07/2025 | 20:15:31

Alexander Isak ha deciso di lasciare il Newcastle, ma non ci sono conferme su un’irruzione dell’Al-Hilal ventilata oltre una settimana fa come se si trattasse di una cosa concreta. In realtà, questi sono i giorni (dovremmo dire le ore) del Liverpool, che ha intenzione di fare follie dopo aver speso già circa 300 milioni per quattro calciatori. I Reds sono pronti a mettere sul tavolo almeno 160 milioni di euro per strappare il sì del Newcastle, approfittando della volontà dello svedese che è reduce da una stagione strepitosa e che non è andato in tournée con il suo attuale club per un problema alla coscia. Isak ha ancora tre anni di contratto, ma ha deciso di lasciare e ha accettato il corteggiamento del Liverpool. Adesso bisogna far quadrare i conti e convincere il Newcastle, ma i Reds sono lanciatissimi.

Foto: Instagram Isak