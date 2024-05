I Fedelissimi del Vicenza avvertono i tifosi dell’Avellino: “Non tollereremo la vostra presenza nei distinti”

Nelle ultime ore a Vicenza sono iniziate a circolare voci che hanno messo in agitazione la tifoseria. Dopo il soldout dei biglietti del settore ospiti (1.200), i tifosi dell’Avellino avrebbero messo nel mirino altri settori del Menti, occupati dai tifosi di casa, in vista della semifinale di ritorno dei play off di Serie C, col forte rischio che si mescolino a quelli di casa.

Per questo il gruppo ‘Fedelissimi‘ gruppo di tifosi del Vicenza, hanno pubblicato una dura nota avvertendo i tifosi irpini che abbiano intenzione di presentarsi nel settore ‘Distinti Nord’.

Questo quanto si legge: “Dopo le polemiche e le lamentele varie è l’ora delle promesse di invasione in tutti i settori del Menti da parte dei tifosi avellinesi. Informiamo i tifosi irpini che ‘Distinti Nord’ è il settore occupato dai Fedelissimi. Non sarà tollerata la presenza di tifosi ospiti, di sciarpe, bandiere, magliette o quant’altro che non sia di colore biancorosso. – si legge nella nota – Questa è casa nostra. Compatti e uniti nel settore e soprattutto solo biancorossi, portiamo alla vittoria il nostro Lane. Ci si trova al solito posto, ben prima del fischio d’inizio”.