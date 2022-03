I dati preoccupanti del Campionato Primavera 1: una riflessione è necessaria

La stagione 2017/2018 è stata la prima nella quale il Campionato Primavera è stato diviso in Campionato Primavera 1 e Campionato Primavera 2 (a sua volta composto da due gironi), con l’obiettivo di alzare l’asticella della competitività di un torneo con poco seguito, ridotte soddisfazioni e una farraginosità inversamente proporzionale al significato per il movimento che ancora oggi dovrebbe concretizzare. Si è cercato, come detto, di rendere più accattivante il massimo livello della piramide del settore giovanile e, al contempo, rendere atleti dell’oggi gli atleti del domani.

Quanto accaduto ieri sera, con l’Italia estromessa per la seconda volta consecutiva dal Mondiale, ha dirupato le solite – vacue, visti i risultati – riflessioni sul calcio italiano e un’arretratezza che non riesce a debellare. È stata menzionata la necessità di ripartire dai giovani del nostro Paese, ritenuti i pretoriani ai quali il nuovo corso dovrà aggrapparsi. Dati alla mano, purtroppo ciò non è ancora avvenuto. Queste difficoltà che continuano a riguardare anche il Campionato Primavera. Analizzando le rose del Primavera 1 dalla stagione 2017-2018 a quella 2020-2021 (escludendo quindi l’annata in corso, dato che qualcosa potrebbe cambiare in termini numerici), siamo in grado di fornirvi il numero e i nomi degli atleti in questi anni passati dalle formazioni Primavera 1 e ora in Serie A.

Leggendo il numero e i profili in questione, avrete una prova concreta di come persista la lacunosità di fiducia, metodo e, probabilmente, talento (con le dovutissime eccezioni). Pochi gli elementi ora nella massima serie, in relazione agli organici delle rose analizzate, pochissimi quelli che incidono. Evitando ulteriori giri di parole, possiamo dunque arrivare a ritenere che il Campionato Primavera sia, ancora oggi, poco competitivo.

Alcune indicazioni propedeutiche alla lettura: troverete tra parentesi la squadra dove attualmente milita il calciatore in questione; l’ordine delle compagini rispecchia quello della classifica finale. Sono stati esclusi gli atleti attualmente fuori rosa. Il numero nella stagione 2020/2021 cala perché, discorso riguardante anche le altre annate, alcuni calciatori possono essere ancora in Primavera. Da segnalare anche l’eccezione Juventus, che dopo la tappa Primavera ha la possibilità di portare i talenti nella seconda squadra, attualmente impegnata nel Girone A di Serie C.

Campionato Primavera 1 2017/2018

Atalanta: Bastoni (Inter), Melegoni (Genoa), Zortea (Salernitana), Barrow (Bologna), Colley (Spezia)

Inter: Zappa (Cagliari), Zaniolo (Roma), Pinamonti (Empoli), Vergani (Salernitana)

Roma: L. Pellegrini (Juve)

Fiorentina: Ranieri (Salernitana), Sottil (Fiorentina)

Torino: Gemello (Torino), Buongiorno (Torino)

Juventus: Delli Carri (Salernitana)

Milan: Gabbia (Milan), Bellanova (Cagliari), Pobega (Torino)

Chievo: Vignato (Bologna), Juwara (Bologna)

Genoa: Altare (Cagliari), Lovato (Cagliari), Salcedo (Spezia)

Sassuolo: Satalino (Sassuolo), Rogerio (Sassuolo), Frattesi (Sassuolo), Raspadori (Sassuolo), Scamacca (Sassuolo)

Napoli: Zanoli (Napoli)

Samp: nessuno

Udinese: nessuno

Hellas Verona: nessuno

Bologna: Frabotta (Hellas Verona)

Lazio: nessuno

Campionato Primavera 1 2018/2019

Atalanta: Colley (Spezia), Piccoli (Genoa)

Inter: Zappa (Cagliari), Salcedo (Spezia), Vergani (Salernitana)

Roma: Boer (Roma) Calafiori (Genoa), Darboe (Roma), Bove (Roma), Zalewski (Roma), Cancellieri (Hellas)

Torino: Gemello (Torino), Singo (Torino)

Fiorentina: Sottil (Fiorentina), Vlahovic (Juventus)

Chievo: Juwara (Bologna)

Cagliari: Carboni (Cagliari), Gagliano (Cagliari), Kourfalidis (Cagliari)

Juventus: Portanova (Genoa)

Palermo: nessuno

Napoli: Zanoli (Napoli)

Sampdoria: Trimboli (Sampdoria)

Sassuolo: Satalino (Sassuolo), Oddei (Sassuolo), Scamacca (Sassuolo), Raspadori (Sassuolo)

Empoli: Viti (Empoli), Asllani (Empoli)

Genoa: Lovato (Cagliari), Cambiaso (Genoa), Rovella (Genoa)

Milan: Bellanova (Cagliari), Pobega (Torino), Maldini (Milan)

Udinese: Gasparini (Udinese)

Campionato Primavera 1 2019/2020

Atalanta: Ruggeri (Salernitana), Ghisleni (Atalanta), Colley (Spezia), Piccoli (Genoa)

Cagliari: nessuno

Inter: Vergani (Salernitana)

Juventus: Dragusin (Salernitana), Portanova (Genoa)

Roma: Boer (Roma), Calafiori (Genoa), Darboe (Roma), Bove (Roma), Zalewski (Roma), Ciervo (Sassuolo)

Genoa: Rovella (Genoa), Kallon (Genoa)

Sampdoria: Zovko (Spezia), Obert (Cagliari), Trimboli (Sampdoria)

Empoli: Viti (Empoli), Asllani (Empoli)

Sassuolo: Oddei (Sassuolo)

Bologna: Molla (Bologna), Juwara (Bologna)

Fiorentina: nessuno

Lazio: Moro (Lazio)

Torino: Singo (Torino)

Pescara: nessuno

Napoli: Zanoli (Napoli)

Chievo: nessuno

Campionato Primavera 2020/2021

Sampdoria: Zovko (Spezia), Trimboli (Sampdoria)

Juventus: nessuno

Inter: nessuno

Roma: Boer (Roma), Bove (Roma), Zalewski (Roma), Ciervo (Sassuolo), Podgoreanu (Spezia), Afena-Gyan (Roma)

Atalanta: Scalvini (Atalanta), Ruggeri (Salernitana)

Empoli: Viti (Empoli), Asllani (Empoli)

SPAL: Seck (Torino)

Sassuolo: Oddei (Sassuolo)

Genoa: Kallon (Genoa)

Milan: nessuno

Cagliari: Kourfalidis (Cagliari)

Fiorentina: nessuno

Torino: nessuno

Bologna: Molla (Bologna), Vergani (Salernitana)

Lazio: Moro (Lazio)

Ascoli: nessuno