I cori contro Napoli, l’intervento di Rocchi, la gara sospesa per un minuto: la ricostruzione

Ennesimo episodio di discriminazione territoriale sui campi di Serie A. Al 23’ della ripresa di Roma-Napoli, l’arbitro Rocchi ha interrotto il gioco – con i giallorossi in vantaggio per 2-0 – perché dalla Curva Sud romanista si è alzato un coro contro i partenopei. Era la seconda volta nel giro di pochi minuti che succedeva e allora ecco l’intervento di Rocchi: lo speaker dell’Olimpico ha fatto un annuncio all’altoparlante che avvisava del fatto e sulle relative conseguenze, ovvero che l’incontro potesse essere sospeso. Gli ultrà della Sud, però, non ne hanno voluto sapere e hanno ripetuto il coro. Così Rocchi ha fischiato e preso la palla in mano, dirigendosi al centro del campo sospendendo la gara per circa un minuto. Da capitano vero, ha quindi preso in mano la situazione Edin Dzeko, che ha iniziato a sgolarsi e sbracciarsi, chiedendo al pubblico capitolino di coprire il coro con boati di “tifo sano”, in favore della formazione di Fonseca. Un bel gesto che è servito a riportare la situazione alla normalità, dopo l’ennesimo brutto episodio all’interno di uno stadio di A.

Foto: Twitter ufficiale Roma